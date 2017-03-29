Угрозы военных учений РФ "Запад-2017" для Украины

Российские военные учения «Запад-2017», который пройдут осенью текущего года, действительно могут быть использованы и для прямой агрессии, и для диверсионных действий. Напомню, аналогичные опасения были и в 2016 году, когда проходили военные учения «Кавказ-2016» (проводились вблизи восточных границ Украины в Южном военном округе России, штаб которого находится в Ростове-на-Дону, — УНИАН).

Это говорит о том, что Россия постоянно создает поводы для того, чтобы оказывать на нас давление любыми способами — информационными, военными, экономическими и т.д. Создание таких многочисленных группировок у наших границ, да еще и при наличии двух плацдармов — Крыма и Донбасса – существенно повышает риски для Украины.

Возможно ли использование этих группировок для масштабного наступления на Украину? Все возможно. Однако отмечу, что не нужно относиться к этому как к прогнозу (что произойдет обязательно именно так). К этому нужно относиться как к рискам, к которым нужно быть готовыми и на которые Киеву необходимо реагировать. Если противник ощутит, что ему противостоит большая сила, то риски будут сводится к нулю. В этой связи, можно порадоваться тому, что наши Генштаб и Министерство обороны вышеупомянутые риски оценили и предпринимают соответствующие меры по усилению нашей группировки. Это — большой плюс.

Россия постоянно создает поводы для того, чтобы оказывать на нас давление любыми способами — информационными, военными, экономическими

Большой минус состоит в том, что недооценивается роль общества - добровольческих и волонтерских движений - в этом деле. Если бы государство не боялось собственного народа больше, чем России, оно могло бы действия этих движений обратить себе на пользу и повысить не только обороноспособность страны, но и доверие к власти.

Возвращаясь к учениям «Запад-2017», опасаться стоит не только Украине, но и Беларуси, поскольку она может оказаться следующим объектом агрессии Кремля. В Беларуси может быть реализован сценарий «несилового принуждения» к уступкам России. А если Лукашенко попытается противодействовать планам Кремля, то ему попросту найдут замену… Так что для Беларуси в данной ситуации угроз не меньше, чем для Украины.

Возвращаясь к учениям «Запад-2017», опасаться стоит не только Украине, но и Беларуси

Это не говорит о том, что нам прямо сейчас может угрожать наступление с белорусской территории. Но означает, что к осени нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Все, что делает сейчас Россия, она делает для того, чтобы оказать давление на Украину и ее партнеров, в частности, участников «нормандского формата». Главное для Москвы - заставить всех пойти на условия России. Если эта цель не может быть достигнута мирным путем (путем запугивания и шантажа), то не исключена возможность силового варианта. В том числе, используя военные учения «Запад-2017».

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова