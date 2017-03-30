ОБСЕ: с начала года на Донбассе погиб 21 мирный житель
16:37, 30 марта 2017Война
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Еще 95 гражданских лиц были ранены.
На прошлой неделе СММ зафиксировала по крайней мере 3930 взрывов из-за огня с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов / УНИАН
С начала года в результате конфликта на Донбассе пострадали 116 гражданских лиц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
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«За этот год число жертв среди гражданского населения достигает 116 человек. Из них 21 – погибший и 95 – ранены», - сказал он и добавил: «Этого бы не случилось, если бы там не было оружия».
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе СММ зафиксировала по крайней мере 3930 взрывов от огня с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.
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