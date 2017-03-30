ОБСЕ: с начала года на Донбассе погиб 21 мирный житель

С начала года в результате конфликта на Донбассе пострадали 116 гражданских лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Читайте такжеНа Донбассе из-за боевых действий пострадал 1 миллион детей - ЮНИСЕФ

«За этот год число жертв среди гражданского населения достигает 116 человек. Из них 21 – погибший и 95 – ранены», - сказал он и добавил: «Этого бы не случилось, если бы там не было оружия».

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе СММ зафиксировала по крайней мере 3930 взрывов от огня с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.