Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе увеличилось на 60% - ОБСЕ

На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня в районе проведения АТО на Донбассе увеличилось на 60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«На прошлой неделе СММ зафиксировала шестидесятипроцентное увеличение количества нарушений режима прекращения огня», - сказал он.

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«Если посмотреть на зафиксированное СММ количество взрывов, вызванных огнем от применения минометов, артиллерии, а также реактивных систем залпового огня, статистика настораживает еще больше. На прошлой неделе СММ зафиксировала, по меньшей мере, 3930 взрывов от огня с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. На позапрошлой неделе эта цифра составляла 1595, что нам дает увеличение на 145%», - добавил Хуг.

Как известно, миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала более тысячи взрывов на Донбассе.