Авдеевка остается без света, в городе отключили воду

Авдеевка из-за повреждения высоковольтной линии остается без света, временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеСМИ в фото показали жизнь Адеевской промзоны (фоторепортаж)

"По состоянию на 7:00 30 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Водоснабжение города временно прекращено. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.