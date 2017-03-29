С передовой на Донбассе ушла группировка боевиков, которая обстреливала промзону Авдеевки - ИС

С передовой ушло танковое подразделение российско-террористических войск, которое обстреливало район промзоны Авдеевки. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

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"Убыло с первой линии танковое подразделение оккупантов, которое ранее оперировало напротив "промзоны" Авдеевки в районе высоты 272.2 и использовалось для обстрела "промзоны" и старой Авдеевки (7 танков, рассредоточенных и замаскированных)", - говорится в его сообщении.

Ранее Тымчук сообщал, что Россия хочет увеличить численность "армейских корпусов" на Донбассе до 50 тыс. "военнослужащих", и основную часть пополнения планирует получить из среды местных жителей.