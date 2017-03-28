Российский наемник рассказал правду о службе в "ЛНР" и "ДНР"

Российский наемник Михаил Полынков рассказал "добровольцам" из РФ о том, что их ждет на самом деле на службе "ЛНР" и "ДНР". Его слова на своей странице в Facebook привел журналист Юрий Бутусов.

"Михаил Полынков - гражданин РФ, бывший московский копирайтер, в начале войны придумал выгодный бизнес - создал под "крышей" террориста Гиркина движение по вербовке наемников-"добровольцев" на войну на Донбасс и сбор средств для помощи "Новороссии", - говорится в его сообщении.

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Полынков рассказал о реальностях службы в 1-м и 2-м армейских корпусах оккупационных российских войск на Донбассе, к которым должны быть готовы новички.

"Бухает и дует процентов 96 защитничков русского мира. От этого потери. От этого травмы. От этого всякая х**ня случается. Взрывают, стреляют, режут друг друга из-за куска п**ды. Так что добавлять алкашей к общей массе", - заявил наемник.

Полынков также сообщил, что наемники на Донбассе должны сами себя обеспечивать всей необходимой амуницией.

"В принципе, не обязательное требование. Если не учитывать того факта, что один черт вы все это будете покупать там. А вы будете покупать это. За свои деньги, естественно. Начиная от обуви и заканчивая знаками различия. Это не считая того, что на нужды "подразделения" тоже отстегнуть придется", - отметил он.