На Донбассе российские ДРГ готовятся к осуществлению терактов на подконтрольных Украине территориях – Тымчук
На Донбассе российские диверсионно-разведывательные группы активно готовятся к осуществлению терактов на подконтрольных Украине территориях.
Об этом координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.
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«С недавним прибытием на временно оккупированные РФ территории Донецкой и Луганской областей подразделений российского спецназа из состава 10-й обр СпН ЮВ ВС РФ и 16-й обр СпН ЗВО ВС РФ в обоих «армейских корпусах» оккупационных войск началась активная подготовка диверсионных групп. Тренировочные лагеря диверсантов отмечены в районах населенных пунктов Моспино, Сорокино, Кальмиусское (быв. Комсомольское).
Российские ДРГ тренируются для осуществления диверсий на подконтрольных Украине территориях, в т.ч. для проведения террористических актов против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения», - сообщил он.