На оккупированном Донбассе проведут ревизию жилья для расселения российских военных - разведка

Командование российских войск обязало так называемую "местную власть ЛДНР" срочно провести ревизию жилого фонда для последующей "национализации" квартир и домов с целью расселения российских военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что с целью предотвращения массового увольнения личного состава командование российских оккупационных войск обязало местные органы власти т.н. ДНР/ЛНР в кратчайшие сроки провести ревизию подконтрольного жилого фонда с целью "национализации" квартир, домов и хозяйственных построек граждан, которые их покинули на срок более трех месяцев.

«В "национализированные" помещения планируется заселять граждан РФ, которые не имеют жилья на территории России и заявили о готовности продлить контракт на прохождение военной службы в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ в случае обеспечения их жильем», - добавили в разведке.

Как сообщал УНИАН, недавно разведка сообщала, что недовольны условиями прохождения службы российские наемники на Донбассе бегут на территорию РФ.