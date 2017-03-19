Недовольные условиями прохождения службы российские наемники на Донбассе бегут на территорию РФ – разведка

12:28, 19 марта 2017
Война
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Военных задержали при попытке пересечения границы с РФ.

Наемники массово бегут с Донбасса в РФ / Фото УНИАН

Недовольные условиями прохождения военной службы и самоуправством офицеров российские наемники продолжают самовольно покидать части на Донбассе и пытаются перебраться на территорию России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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«В ночь на 19 марта трое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК были задержаны при попытке пересечения границы с РФ и возвращены на передовые позиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 марта в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ осуществлялась выплата денежного довольствия.

«С целью улучшения личного материального положения командиры подразделений российских оккупационных войск осуществили сбор средств с личного состава под видом «штрафов», - добавили в ГУР.

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Теги: #Донбасс#Россия#дезертиры