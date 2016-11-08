Россияне на границе с "ЛНР" устанавливают заграждения, чтобы помешать проникновению дезертиров на территорию РФ
Вдоль всей линии российско-украинской границы разместились подразделения вооруженных сил РФ.
На оккупированном пограничном пункте пропуска «Изварино» россияне устанавливают заграждения, чтобы дезертиры не имели возможности проникать на территорию Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на данные главного управления разведки.
По его словам, вдоль всей линии российско-украинской границы разместились подразделения вооруженных сил РФ.
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«В районе пункта пропуска «Изварино» на оккупированной территории с российской стороны сооружаются инженерные заграждения, а также вдоль всего участка российско-украинской границы развернут подразделения вооруженных сил РФ. Эти меры направлены на борьбу с дезертирством в рядах российских оккупационных сил», - сказал Мотузяник.
Напомним, на Донбассе за неделю уничтожено 16 и ранено 22 оккупантов, начальник инженерной службы 2-го корпуса" российско-оккупационных войск совершил самоубийство.
"Подтвержденные боевые и небоевые потери противника за прошедшую неделю. В частности, погибло 16 и ранено 22 оккупанты. Эти потери понесли все соединения противника – это три так называемые "полка" и три "бригады", что противостоят нашим войскам во всех горячих точках на фронте", - заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.