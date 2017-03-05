В ООН назвали число мирных жертв обострения на Донбассе

Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).

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«В конце января по всей Восточной Украине небезопасная ситуация достигла пика. Появились новые жертвы среди мирного населения и новые гуманитарные проблемы в нескольких местах. С начала года УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов) получило информацию о 111 пострадавших гражданских лицах (20 погибших и 91 пострадавший). В ноябре-декабре 2016 года пострадал 51 мирный житель», - говорится в отчете.

В ООН подчеркнули, что большинство жертв были вызваны обстрелами из артиллерии, танков и РСЗО. Кроме того, в докладе говорится, что результате обстрелов часто повреждаются дома, жизненно важные объекты инфраструктуры, школы, медицинские учреждения.