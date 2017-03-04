Ремонт ДФС завершен, вечером Авдеевка будет снова с водой – Жебривский

Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook.

"Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Утром ремонтники КП "Вода Донбасса" в сопровождении представителей СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали восстановительные работы. Сейчас станция работает, насосы начали качать воду в сеть и городские резервуары. Ориентировочно на 20:00-21:00 вода будет в домах Авдеевки", - написал Жебривский.

Читайте такжев Результате обстрела Авдеевки повреждены два частных дома – полиция

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровель технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации не предоставляла письменных гарантиях режима тишины в районе ДФС, и специалисты не могли провести ремонтные работы.