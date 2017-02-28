В миссии ОБСЕ предупредили о возможности новых обострений боев на Донбассе

Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью Радио Свобода.

Пока вдоль линии боевого столкновения на востоке Украины будет сохраняться запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение, на Донбассе нельзя исключить возможности новых всплесков боевых действий.

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«Новых вспышек насилия нельзя исключить в нынешней ситуации, разве бы что-то кардинально изменилось в нынешнем накоплении тяжелого вооружения вблизи линии соприкосновения. Мы знаем, что это оружие там дальше присутствует, и пока это продолжается, новая эскалация конфликта остается вероятной. Это может произойти в любой день, потому что их использовали по сей день и будут использовать и в дальнейшем, если будут сохраняться уровень напряжение и недоверие», – сказал он.

При этом Хуг не исключает, что новая эскалация напряженности и насилия может быть и мощнее, чем та, что недавно состоялась вокруг Авдеевки.

По его мнению, вторым условием для стабилизации ситуации на Донбассе является полный отказ сторон от дальнейшего наступления и сближения. При этом, считает Хуг, позиции украинских правительственных войск и сепаратистов должны увеличить между собой дистанцию.

Напомним, ранее Хуг сообщил, что вторую неделю подряд на востоке Украины наблюдается улучшение ситуации безопасности. Он также добавил, что ощутимо уменьшилось количество случаев использования запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения.