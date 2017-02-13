За прошлую неделю в Днепр эвакуировали почти сотню раненых и травмированных бойцов АТО
15:34, 13 февраля 2017Война
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Директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко сообщил, что за прошлую неделю центром экстренной медицины и медицины катастроф был обслужен 17 тыс. 441 вызов.
В Днепр привозят раненых бойцов АТО / Фото УНИАН
По его словам, 92 бойца, раненых и травмированных, были эвакуированы всеми видами транспорта в Днепр, передает Мост-Днепр.
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"По обморожениям и переохлаждениям помощь была оказана 70 пациентам. Всего с начала зимы от холодов пострадало 366 человек. В большинстве своем – это пьяные мужчины. 3 человека было в тяжелом состоянии. 2 детей провалились под лед – девочка 11 лет в Каменском и 13-летний мальчик в Днепре", - сказал Шевченко.
Напомним, 8 февраля в Днепр военным вертолетом доставили двух тяжелораненых бойцов. Эвакуация проходила в сложных погодных условиях.
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