За прошлую неделю в Днепр эвакуировали почти сотню раненых и травмированных бойцов АТО

По его словам, 92 бойца, раненых и травмированных, были эвакуированы всеми видами транспорта в Днепр, передает Мост-Днепр.

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"По обморожениям и переохлаждениям помощь была оказана 70 пациентам. Всего с начала зимы от холодов пострадало 366 человек. В большинстве своем – это пьяные мужчины. 3 человека было в тяжелом состоянии. 2 детей провалились под лед – девочка 11 лет в Каменском и 13-летний мальчик в Днепре", - сказал Шевченко.

Напомним, 8 февраля в Днепр военным вертолетом доставили двух тяжелораненых бойцов. Эвакуация проходила в сложных погодных условиях.