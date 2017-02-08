В Днепр авиацией в сложных условиях доставили раненых бойцов (фото)
11:00, 08 февраля 2017Война
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Оба раненых бойца направлены в Мечникова.
Состояние одного тяжелое / Facebook
Об этом в Facebook пишет советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.
До Днепра военным вертолетом доставили двух тяжелораненых бойцов. Эвакуация проходила в сложных погодных условиях.
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"Состояние одного тяжелое, доставлен на ИВЛ. Оба раненых бойца направлены в Мечникова, еще один травмирован - в военный госпиталь", - пишет Губа.
Напомним, за прошлые сутки боевики 89 раз обстреляли ВСУ из артиллерии и минометов, трое наших военных ранены, трое – травмированы.
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