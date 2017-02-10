Боевики готовят операцию для захвата утраченных позиций под Авдеевкой - ИС

Эти позиции - "Алмаз", "Алмаз-1" и "Алмаз-2", пишет на своей странице в Facebook нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Большая часть боевиков относится к возможности проведения такой успешной наступательной операцией скептически, считая, что подобная информация доводится до личного состава исключительно для поднятия уровня морально-психологического состояния", - говорится в его сообщении.

Ранее СМИ называли среди возможных причин активизиции боевых действий на Донбассе так называемое "ползучее наступление" украинской армии. Именно постоянные тактические победы украинских бойцов на линии разграничения выводят из себя как марионеточных командиров террористов, так и Кремль. Формально все территории украинская армия занимает согласно Минских карт разграничения. Но на самом деле они давно были заняты оккупантами.