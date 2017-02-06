СМИ назвали причины, почему война на Донбассе вспыхнула с новой силой (видео)

Поэтому политики, дипломаты, специалисты всю неделю называли наиболее вероятные версии обострения на Донбассе, говорится в сюжете ТСН.

И первая возможная причина - это так называемое "ползучее наступление" украинской армии. Именно постоянные тактические победы украинских бойцов на линии разграничения выводят из себя как марионеточных командиров террористов, так и Кремль. Формально все территории украинская армия занимает согласно Минских карт разграничения. Но на самом деле они давно были заняты оккупантами.

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Вторая причина, которую обсуждали в средствах массовой информации, - атака боевиков. Ее могли спровоцировать и их внутренние причины. В частности, уменьшение финансирования террористов из России. И недавняя блокада донецкой железной дороги украинскими ветеранами АТО. Среди версий также - давление Кремля на Рината Ахметова из-за нежелания его идти на условия Москвы по распределению контроля над "Оппозиционным блоком". А в Авдеевке расположен важный для металлургического бизнеса Ахметова коксохимический завод.

И еще одна версия, которая имеет право на существование. Киев и Москва пытаются использовать время политической неопределенности в свою пользу. С одной стороны Путин испытывает реакцию Трампа на войну в Украине. Мир не знает позиции нового президента США в отношении Донбасса, и Кремль надеется, что сможет доказать: это Украина нарушает Минские договоренности и хочет решить вопрос войной. С другой стороны - обострение на Востоке может быть напоминанием миру, который переключился на свои дела и все чаще думает о снятии санкций с России.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

Разрушены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, есть жертвы среди населения и среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.