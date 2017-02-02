"Гиви" "положил" кучу боевиков": в ВСУ рассказали о попытках террористов штурмовать их позиции возле Авдеевки (видео)

Об этом сообщил заместитель командира 72-й механизированной бригады Александр Самарский, передает 5 канал.

"Я так понимаю, что "Гиви" не оправдал доверия своего руководства и российских кураторов и безрезультатно "положил" кучу людей. При этом ничего не изменилось. Поэтому, по нашей информации, вчера было переброшено до 160 человек из спецназа с той стороны для проведения штурмовых действий именно наших позиций", - отметил он.

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"Вчера вечером пытались штурмовать наши позиции, однако безрезультатно. Атаку мы отбили, все нормально. Позиции держим, никто не собирается никуда отступать", - заверил он.

По словам Самарского, на позициях сейчас находится одна из лучших бригад ВСУ. "Мы ни одного клочка своей земли никому не собираемся отдавать и не отдадим", - подчеркнул он.

Ранее военный с позывным "Мартин Брест" рассказал, что батальон "Сомали" - группировка террориста Михаила Толстых ("Гиви") - понесла потери в 40%.