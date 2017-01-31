Военный озвучил потери "батальона "Гиви" за последние дни боев на Донбассе

11:09, 31 января 2017
Война
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Батальон  "Сомали" - группировка террориста Михаила Толстых ("Гиви") - понес потери в 40%.

батальон "Гиви" несет потери / Скриншот видео

Об этом свидетельствуют данные радиоперехвата, пишет на своей странице в Facebook военный с позывным "Мартин Брест".

"По радиоперехвату: батальон "Сомали" понес потери в 40 процентов", - говорится в его сообщении.

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Отмечается, что террорист "Гиви" отдал приказ бросить в бой свой последний резерв - танковую роту. При этом точное количество танков пока неизвестно.

"Это если танковая рота таки пойдет - там не хотят быть тупыми смертниками", - уверен Брест.

Ранее российский главарь "Всевеликого войска Донского" Николай Козицын, который воевал на Донбассе, а позже выехал в Россию, объявил о формировании новых подразделений боевиков для войны на востоке Украины.

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Теги: #Донбасс#танки#Гиви#рота