Журналист показал фото 11 погибших в боях под Авдеевкой украинских военных

Данные опубликовал на своей странице в Facebook волонтер и журналист Назар Приходько.

Читайте такжеБои за Авдеевку: в Минобороны объяснили, какие цели преследует враг

"За три дня Украина потеряла 10-х бойцов-Героев... Вспомним поименно... Здесь 9, а также Сергей Пацула из Николаева, о котором стало известно недавно", - говорится в его сообщении.

На фото не указаны Сергей Пацула (солдат 80-й ДШБ из Николаева) и Роман Бублиенко (боец 72-й бригады из пгт Володарка Киевской области).

Как сообщал УНИАН, 1 февраля на Майдане Незалежности в столице простились с бойцами АТО, которые погибли в районе Авдеевки 29 и 30 января. Это четверо бойцов 72-й механизированной бригады: капитан Андрей Кизило, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский.