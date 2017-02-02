Журналист показал фото 11 погибших в боях под Авдеевкой украинских военных

14:43, 02 февраля 2017
Война
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В сети показали фото 11 украинских военных, погибших в ходе боев в районе Авдеевки с 30 января по 1 февраля 2017 года.

Бойцы погибли под Авдеевкой / facebook.com/pumamgo

Данные опубликовал на своей странице в Facebook волонтер и журналист Назар Приходько.

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"За три дня Украина потеряла 10-х бойцов-Героев... Вспомним поименно... Здесь 9, а также Сергей Пацула из Николаева, о котором стало известно недавно", - говорится в его сообщении.

На фото не указаны Сергей Пацула (солдат 80-й ДШБ из Николаева) и Роман Бублиенко (боец 72-й бригады из пгт Володарка Киевской области).

Как сообщал УНИАН, 1 февраля на Майдане Незалежности в столице простились с бойцами АТО, которые погибли в районе Авдеевки 29 и 30 января. Это четверо бойцов 72-й механизированной бригады: капитан Андрей Кизило, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский.

Роман Бублиенко / Скриншот
Сергей Пацула / Скриншот

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Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #смерть#Авдеевка#бойцы