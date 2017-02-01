"Герои не умирают!": Украина простилась с погибшими в боях под Авдеевкой военными (фоторепортаж, видео)

13:56, 01 февраля 2017
Война
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На Майдане Незалежности в столице простились с бойцами АТО, которые погибли в районе Авдеевки 29 и 30 января.

Это четверо бойцов 72-й механизированной бригады: капитан Андрей Кизило, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский.

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Провести их в последний путь пришли военные, волонтеры и жители города. Они прощались с защитниками на коленях под лозунг "Герои не умирают".

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции у Авдеевки, а также жилые кварталы. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро - и теплоснабжения.

Сегодня российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня.

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Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #Авдеевка#прощание