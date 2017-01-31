Боевики наращивают силы и подтягивают новые образцы вооружения в район Авдеевки - украинский генерал (видео)

Об этом заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко, комментируя ситуацию в Авдеевке.

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"Противник продолжает маневрировать силами и средствами, подтягивая резервы, наращивает численность личного состава на передовых позициях, а также подтягивает новые образцы вооружения и военной техники и увеличивает численность примененных боеприпасов", — сообщил он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявили чрезвычайное положение.

В Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) уверяют, что принимают все меры по прекращению огня вблизи Авдеевки.