В Минобороны об эвакуации населения из Авдеевки: готовы вывезти всех за три-четыре рейса

Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будик, передает "112 Украина".

"Решение об эвакуации мирных жителей сейчас нет. Но больше ста пятидесяти автобусов готовы к эвакуации, распределены населенные пункты по Донецкой области, куда пойдут эти автобусы. За один рейс мы готовы вывезти более 4 тысяч человек. То есть, за три-четыре рейса мы можем вывезти все население", - заявил Будик.

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Он также отметил, что в городе сохраняется сложная ситуация. "Канонада по всему периметру города. Очень много приходов снарядов "Града": большими пакетами, малыми пакетами. Есть попадания в жилые сектора, есть раненые среди гражданского населения", - отметил советник заместителя министра обороны.

Вместе с тем Будик отметил, что в городе были развернуты полевые кухни и пункты обогрева, а в квартирах власти города стараются поддерживать температуру 17-20 градусов тепла. "Были задействованы резервные источники электроснабжения, развернут пункт, где есть телефонная связь и интернет со свободным доступом", - сообщил он.