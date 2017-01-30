Украинские военные под Авдеевкой захватили опорный пункт боевиков – Полторак

17:17, 30 января 2017
Война
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Личный состав Вооруженных сил Украины во время столкновения с врагом в районе Авдеевки действовал четко и умело, что дало возможность захватить опорный пункт противника.

Штурмовые действия со стороны боевиков продолжились сегодня утром / Фото УНИАН

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны.

Он отметил, что штурмовые действия продолжились сегодня утром.

«Ночью было более спокойнее, но сегодня утром снова началась активная фаза», — сказал министр обороны Украины.

«Обстрелы враг ведет из запрещенных средств, в частности, это танки и артиллерия», - подытожил Полторак.

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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

В разведке сообщали, что силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 боевиков, 24 ранили.

В то же время за прошедшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских бойцов, 9 ранены и еще 4 - травмированы.

Кроме того, по данным штаба, сегодня утром в результате обстрелов боевиками Авдеевки погибли 2 украинских военных, 5 ранены.

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Теги: #АТО#Донбасс#война