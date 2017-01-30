Жебривский о фронтовой Авдеевке: жизнедеятельность города висит на волоске

"Кроме боевых действий вопросы жизнедеятельности Авдеевки. Она практически висит на волоске. В Авдеевку есть 4 входа электроснабжения. Работало 2, остальные 2 террористы не давали возможности сделать. Один перебит, и фактически сегодня есть только одна линия питания, она идет на коксохим и Донецкую фильтровальную станцию. Город без электроэнергии. Благодаря коксохиму мы поставляем тепло, оно доходит в 9-этажках до 6-7 этажи, в 14-этажки ставим насосы. На больницу ГосЧС поставили генератор, можно оказывать помощь. Если перебьют эту линию, угроза для жизни достаточно серьезна для жителей. Финансовые ресурсы у нас есть, но вопрос в доступе к восстановлению... Надеюсь, завтра-послезавтра мы подтянем генератор и, надеюсь, что нам дадут восстановить питание", - цитирует Жебривского 112.ua.

По словам Жебривского, украинские подразделения приведены в чрезвычайную боевую готовность и продолжают вести бой с террористами.

"Интенсивные обстрелы были как вчера в течение дня, так и утром, сейчас в основном стрелковое оружие и немного минометы. Вчера работали и 152-мм гаубицы и 122-мм. Саперы ликвидировали один снаряд, который не разорвался. К сожалению, ОБСЕ в это время не было. На сегодня ситуация достаточно тяжелая и напряженная. Будут ли еще применять реактивную артиллерию, не знаю, но наши подразделения приведены в чрезвычайную боевую готовность и продолжают вести бой с террористами", - заявил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 января боевики штурмовали позиции сил АТО в Авдеевской промзоне. По данным Минобороны, бой непрерывно длился 19 часов.

В боях погибли 5 военных. В понедельник, 30 января, в штабе АТО сообщили о гибели еще двух военных.