В Минобороны воссоздали ход боя вблизи Авдеевки, который длился 19 часов подряд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны украины Александр Мотузяник, информируя о развитии событий в Авдеевской промзоне.

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«Через полтора-два часа с начала артподготовки боевики перешли в наступление. Силы АТО были атакованы двумя штурмовыми группами численность до 30 человек каждая. Однако эта вражеская авантюра закончилась для противника неудачно. Враг вынужден был отступить. Развивая успех и опережая дальнейшие агрессивные действия со стороны противника, силы АТО овладели одной из передовых позиций российско-оккупационных войск. Со временем противник предпринял еще одну попытку наступления, которая также закончилась неудачно», - подчеркнул Мотузяник.

По его словам, после этого противник уже не пытался атаковать и сосредоточился на ведении огня по позициям сил АТО с использованием артиллерии и минометов.

Также противник открыл огонь по жилым кварталам Авдеевки. В результате были ранены двое гражданских. Кроме того, есть повреждения жилых домов.

«В итоге вчерашний бой за Авдеевскую промзону длился непрерывно в течение 19 часов. При этом, по подсчетам Генштаба, было выпущено несколько сотен снарядов и мин. Боевые действия до сих пор не завершились, продолжаются они и сегодня. Продолжается обстрел сил АТО из минометов, танков, и пушек. Есть информация, что враг подтянул к линии фронта реактивную артиллерию», - сказал пресс-секретарь Минобороны.

Он добавил, что рядом с Авдеевской промзоной обострилась также ситуация и в других районах Донецкого направления.

Напомним, в воскресенье, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО 5 украинских военных погибли, 9 ранены и еще 4 - травмированы.

30 января в штабе АТО сообщили о гибели еще двух военных.