Авдеевка осталась без электричества

"Буквально 7 минут назад город остался обесточенным, сейчас выясняем, в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического - УНИАН)", - цитирует Малыхина 112.ua.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.

В боях погибли трое украинских военных.