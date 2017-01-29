Авдеевка осталась без электричества
14:45, 29 января 2017Война
5202 2
Авдеевка в результате обстрелов осталась без электричества, сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.
Авдеевка осталась без света, с теплоснабжением пока что все нормально / УНИАН
"Буквально 7 минут назад город остался обесточенным, сейчас выясняем, в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического - УНИАН)", - цитирует Малыхина 112.ua.
Читайте такжеШтурм Авдеевской промзоны: боевики сообщили о смерти своего командира
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.
В боях погибли трое украинских военных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой