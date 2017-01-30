Журналист объяснил, почему боевики пытаются "уцепиться" за Авдеевскую промзону и "блокадную" дорогу

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов, передает "112 Украина".

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"Вблизи Авдеевки постоянно ведутся боевые действия... Они хотят уцепиться за Авдеевскую промзону и за блокадную дорогу между Горловкой и Донецком для того, чтобы продолжать на этом рубеже удерживать наши войска от захвата Донецка с севера и от приближения к Ясиноватой. Прямой связи с блокадой нет", - заявил он.

Как ранее сообщал Бутусов, в результате боев за Авдеевку 29 января подразделения 1-го батальона 72-й механизированной бригады обороняли свои позиции и случайно в ходе контратаки заняли ряд позиций противника в районе Ясиноватской развязки на фланге промзоны.