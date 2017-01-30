Журналист о боях в районе Авдеевки: ВСУ заняли ряд позиций боевиков на фланге промзоны

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Перестрелки под Авдеевкой продолжаются до сих пор. 11-й мотострелковый полк "ДНР", а также переброшенные им на помощь резервы пытаются восстановить положение", - отметил он.

В то же время украинские военные отвечают ударом на удар.

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"С нашей стороны действуют и другие подразделения, бои идут также на участке 12-го мотопехотного батальона. Таким образом,действуя в целях необходимой самообороны и в целях выполнения условий Минских соглашений, наши войска в боях 29-30 января улучшили свое тактическое положение", - подчеркнул Бутусов.

Но перестрелка продолжается, фронт под Авдеевкой бойцы АТО держат, все попытки контратак отбиты, однако сохраняется вероятность, что противник продолжит попытки вернут утраченные позиции.

"На данный момент наши потери под Авдеевкой в боях 29-30 января составили семь воинов", - рассказал журналист.

Ранее министр обороны Степан Полторак рассказал о ситуации в районе Авдеевки, где ВСУ перешли в наступление и заняли стратегический пост.