Появились фото и подробности о погибших под Авдеевкой украинских военных

Это Андрей Кизило, Владимир Бальченко и Дмитрий Аверченко.

О замкомбата Андрее Кизило на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко.

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"Заместитель комбата еще совсем ребенок. Только на три года старше моей дочери. Кажется, в мирных городах у его сверстников на устах только "Контрстрайк" и "Танчики". Для него же слово "танчик" звучало совсем не прикольно. Танки всю ночь сегодня били по ним. Они это выдержали. А потом прилетел "кабанчик". Мина-стодвадцятка. Погибло трое. Андрей среди них", - говорится в его сообщении.

"Погиб Владимир Бальченко из Борзнянского района - 72 бригада", - говорится в сообщении.

Также 29 января в боях у Авдеевки погиб 28-летний Дмитрий Оверченко. Он родился в селе Вишнополь Тальновского района Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, во время воскресного штурма боевиками Авдеевки четверо украинских военных погибли, еще пятеро ранены.