Названы имена военных, погибших в боях за Авдеевскую промзону

"К сожалению, во время боя и обстрелов четверо наших военных погибли, девять получили ранения. Светлая память капитану Кизило Андрею Александровичу (02.05.1993 г.р.); младшему сержанту Бальченку Владимиру Ивановичу (04.01.1992 г.р); солдату Оверченку Дмитрию Александровичу (24.01.1989 г.р.); сержанту Крижанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982 г.р)! Мы не забудем вас, дорогие наши собратья! Вся Украина скорбит с вами...", - говорится в сообщении пресс-службы ОМБР в Facebook.

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Как отмечается, на утро 30 января бой продолжается, ночью его интенсивность несколько уменьшилась, сейчас нарастает вновь.

Как отмечается, бойцы готовы к любым неожиданностям со стороны врага.

"В Авдеевке военнослужащие мужественно держатся на своих позициях, включая захваченные у врага в результате решительной контратаки", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, во время воскресного штурма боевиками Авдеевки четверо украинских военных погибли, еще пятеро ранены.