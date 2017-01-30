"Один из самых подготовленных": в ИС рассказали об убитом под Авдеевкой командире боевиков
Убитый во время боя с силами АТО в районе Авдеевской промзоны комбат террористической "ДНР" с позывным Грек был одним из самых подготовленных специалистов боевиков.
Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин, пишет Обозреватель.
Читайте такжеНазваны имена военных, погибших в боях за Авдеевскую промзону
"Скажу, что по своему классу Грек был практически такой же, как Ходаковский. В плане военной подготовки он был одним из самых подготовленных специалистов в этой банде. Не считая российских офицеров. Хотя, конечно, не сильно хочется говорить об этой сволочи. Убили - туда ему и дорога", — рассказал военный эксперт.
Как известно, "глава совбеза" "ДНР", а ныне командир бригады боевиков "Восток" Александр Ходаковский, служил в спецподразделении "Альфа" в СБУ, а также был телохранителем экс-президента Виктора Януковича.
Как сообщал УНИАН, 29 января Ходаковский сообщил о смерти командира батальона "ДНР", который утром попытался штурмовать позиции сил АТО в Авдеевской промзоне.