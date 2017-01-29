Штурм Авдеевской промзоны: боевики сообщили о смерти своего командира

13:43, 29 января 2017
Война
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Бывший "глава Совбеза ДНР" Александр Ходаковский сообщил о смерти командира батальона "ДНР", который утром попытался штурмовать позиции сил АТО в Авдеевской промзоне.

REUTERS

"…командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришедший в "Восток", и помогавший мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть. Пишу об этом для того, чтобы долго жил, если вдруг раненый ошибся", - написал он на своей странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.

В результате боя погибли трое украинских военных, еще один –ранен.

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Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #Авдеевка#боевики#штурм