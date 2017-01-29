Штурм Авдеевской промзоны: боевики сообщили о смерти своего командира

"…командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришедший в "Восток", и помогавший мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть. Пишу об этом для того, чтобы долго жил, если вдруг раненый ошибся", - написал он на своей странице в Facebook.

Читайте такжеШтурм Авдеевской промзоны: в штабе АТО озвучили подробности

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.

В результате боя погибли трое украинских военных, еще один –ранен.