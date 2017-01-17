"Даже бронежилеты и каски не спасли": Жебривский рассказал о погибших военных в результате декабрьских боев на Донбассе

Об этом в интервью 112 Украина заявил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

"К сожалению, никто не собирается ту территорию освобождать. Есть огромная проблема. Наши ребята зашли на рубеже, а сепаратисты, российские наемники, обстреляли из 152-мм артиллерии", - рассказал он.

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Также Жебривский подчеркнул, что даже бронежилеты и каски не спасли – из первых пятерых погибших двое получили ранения фактически в грудь, пробило бронежилеты, а двое погибли от ранений в голову - пробило каски.

"Там достаточно много погибших и очень много раненых. Очень много контуженных. По американской классификации, если в 50 м разорвалась мина или граната, человек, в принципе, считается контуженым, и он подлежит реабилитации", - поведал глава Донецкой ВГА.

Ранее российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявлял, что бои, которые наблюдались в районе Светлодарской дуги на Донбассе в конце декабря прошлого года, являются разведкой боем, на данный момент речь о наступлении не идет