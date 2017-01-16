Военный эксперт оценил вероятность больших зимних боев на Донбассе

Об этом заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью Online.ua.

Он назвал бои на Светлодарской дуге разведкой боем.

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"Сейчас воевать можно, можно проводить широкомасштабные операции. А будут воевать, или все будет на уровне перестрелок и стычек? Скорее всего, не будут воевать. Хотя, гарантию дать не могу, так как не участвую в формировании оперативных планов", - заявил эксперт.

В то же время он добавил, что по его мнению, зимний боевой сезон пройдет в теперешнем режиме.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что 11 января на Светлодарской дуге украинские военные из 54-й бригады продвинулись вперед.