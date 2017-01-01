Штаб АТО: сегодня боевики активно обстреливали Мариупольское направление

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

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Отмечается, что на Донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении оккупанты для ведения огня по позициям украинских военных неоднократно использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, а стрелковое оружие — в районе Сизого.