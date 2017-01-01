Штаб АТО: сегодня боевики активно обстреливали Мариупольское направление

18:55, 01 января 2017
Война
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За сегодняшний день боевики 13 раз обстреляли Мариупольское направление, 6 - Донецкое и 3 - Луганское, всего зафиксировано 22 обстрела.

Из стрелкового оружия обстреливали Сизые / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

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Отмечается, что на Донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении оккупанты для ведения огня по позициям украинских военных неоднократно использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, а стрелковое оружие — в районе Сизого.

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Теги: #обстрел#боевики