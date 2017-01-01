В последний день года боевики обстреливали силы АТО на всех направлениях

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовали 120 и 82 миллиметровые минометы. Возле Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке.

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На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия – возле Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцевого, Луганского и Крутой Балки.

На Луганском направлении из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашовки Новой. Всего состоялось 44 обстрела.