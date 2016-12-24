Боевики пригласили на обстрел Дебальцево росСМИ, чтобы они зафиксировали разрушения и обвинили ВСУ - разведка

Как отмечает на своей странице в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, противник принимает меры с целью обвинения украинской стороны в срыве достигнутых договоренностей по взаимному прекращению огня с 24 декабря этого года.

"23 декабря э.г. российскими оккупационными войсками осуществлено обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм.

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Для фиксации последствий провокации, подготовки и распространения пропагандистских материалов, дискредитирующих ВС Украины, привлечено корреспондентские группы ведущих российских СМИ под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - отмечается в сообщении ГУР.

Как сообщалось, сегодня с полуночи на Донбассе вступил в силу режим прекращения огня, договоренности о внедрении которого было достигнуто в рамках Трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко.

Однако, по данным пресс-центра штаба АТО, боевики периодически совершают провокационные обстрелы позиций украинских военных.