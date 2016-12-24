Обстрел боевиками Торецка: повреждены два дома, полиция квалифицировала это как теракт

Как сообщили в Торецком отделении полиции в Донецкой области, вчера, 23 декабря, в 21.50 село Северное (пригород) Торецка было подвержено обстрелам со стороны боевиков. Обстрелянный район расположен на окраине населенного пункта.

«В настоящее время зафиксировано повреждение двух домов по улице О.Кошевого, повреждены окна, крыши зданий и ограда», - говорится в сообщении.

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Обстрел населенного пункта квалифицирован по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, правоохранители сегодня утром возобновили работу по фиксации и документированию последствий артобстрела боевиков. Следственно-оперативная группа полиции находится на месте происшествия, оказывает помощь мирным жителям. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.