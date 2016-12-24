По всей линии столкновения в зоне АТО установлена тишина – СЦКК
По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает о введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 года.
Об этом говорится в заявлении руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Анатолия Петренко на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Отмечается, что по всей линии соприкосновения установлена тишина.
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«Офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирована СММ ОБСЕ», – подчеркивается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ и контролируемые Россией боевики в Минске договорились установить режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.
Отмечалось, что боевики согласились на эту дату. "Мы, члены Трехсторонней контактной группы, и представители ОРДО и ОРЛО, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00.00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени ", - заявил Сайдик.