По всей линии столкновения в зоне АТО установлена тишина – СЦКК

Об этом говорится в заявлении руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Анатолия Петренко на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что по всей линии соприкосновения установлена тишина.

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«Офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирована СММ ОБСЕ», – подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ и контролируемые Россией боевики в Минске договорились установить режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.

Отмечалось, что боевики согласились на эту дату. "Мы, члены Трехсторонней контактной группы, и представители ОРДО и ОРЛО, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00.00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени ", - заявил Сайдик.