За минувшие сутки в зоне АТО ранен один военный, четверо контужены – Лысенко
14:15, 24 декабря 2016Война
987 0
На протяжении прошлых суток в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный получил ранения, четверо – контужены.
За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди военных нет / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеРежим "тишины" в зоне АТО под угрозой: боевики осуществили ряд провокационных обстрелов
«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, один получил ранения, четверо контузию», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. В целом в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 – по населенному пункту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter