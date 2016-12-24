За минувшие сутки в зоне АТО ранен один военный, четверо контужены – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, один получил ранения, четверо контузию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. В целом в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 – по населенному пункту.