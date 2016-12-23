За пять дней боев на Светлодарской дуге погибли 8 украинских бойцов - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Он также сообщил, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных погибли, трое - получили ранения.

Как сообщил ряд СМИ, по информации волонтеров, боевики рассылают фото и видео троих человек, якобы взятых в плен на Светлодарской дуге и убитых на оккупированной территории Донбасса.