Украина сократила зону ракетных испытаний близ оккупированного Крыма

Об этом на своей странице в Facebook сообщило командование воздушных сил ВСУ.

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"Вступили в завершающую фазу контрольные летные испытания, которые начались 28 ноября 2016 года на полигоне в Херсонской области. Выполнение практических пусков зенитных управляемых ракет состоится 1 и 2 декабря 2016 года. В рамках подготовки к их осуществлению Командованием Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были уточнены размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря в сторону ее уменьшения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, граница восточной части указанной зоны проходит в 27-30 км от северо-западного побережья Крыма, непосредственное место проведения пусков на расстоянии 90 км, что полностью исключает любую угрозу для жителей полуострова.

В сообщении также отмечено, что предприняты все меры безопасности для обеспечения проведения практической фазы испытаний. просчитаны риски, которые могут возникать во время проведения испытаний.

Вместе с тем, согласно сообщению, уточнена зону ограничения использования воздушного пространства на временной основе с соответствующими координатами (WGS-84). Определены время и высоты запрета использования воздушного пространства. Проинформирован МИД Украины и предоставлены соответствующие заявки и авиационные оповещения в Украэроцентр (29 ноября 2016 года).

"Любые попытки вмешательства и обвинения украинской стороны в создании угроз для населения и объектов инфраструктуры в зоне выполнения практических пусков зенитных управляемых ракет осуществляется с целью исключения провокации", - резюмировали в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря возле оккупированного Крыма стартовали украинские учения с ракетными стрельбами.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе временно оккупированного Крыма Россия грозит Киеву ракетным ударом.