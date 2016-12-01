Ракетные испытания возле Крыма: Москва официально угрожает ответным ударом

Соответствующее уведомление Минобороны России появилось в тексте уведомления в системе информирования пилотов NOTAM.

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В сообщении указано, что оно обнародовано в ответ на установку Украиной в связи с планируемыми ракетными стрельбами опасных для полетов зон 1 и 2 декабря в зонах полетной информации "Одесса" и "Симферополь".

В ответ на украинское уведомление "Минобороны РФ предупреждает, что запущенные ракеты в этих районах будут уничтожены силами ВПС РФ". "Если же ракеты будут представлять угрозу объектам РФ на этой территории (6на земле, в воде или в воздухе), будет нанесен ответный удар по пусковым установкам", отмечается в NOTAM.

Уведомление действует с 9.30 UTC (11.30 по Киеву) 1 декабря 2016 года до 11.30 UTC (13.30 по Киеву) 1 декабря 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы. Вместе с тем СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом.

В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что, если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве. 30 ноября пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины относительно военных учений.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата генерал-полковник Александр Дублян не ответил на вопрос, отменит ли Украина проведение стрельб в связи с якобы угрозами России. "Сейчас, в настоящее время, на этот вопрос еще не могу ответить, потому что время проведения стрельб определено 1-2 декабря", - отметил Дублян.