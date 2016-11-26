В Станице Луганской сорвалось разведение сил из-за недавних обстрелов боевиков – СЦКК

Запланированое разведение сил в Станице Луганской, в соответствии с Рамочном соглашением, достигнутом в Минске, не состоялось в связи с двухчасовым обстрелом со стороны боевиков 24 ноября, передает «112 Украина».

Представитель Украины в Общем центре по контролю и координации режима прекращения огня Борис Кременецкий сообщил, что ВСУ готовы к отводу, впрочем боевики два дня назад нарушили достигнутые договоренности.

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"Мы были готовы сегодня отвести подразделения ВСУ, однако позавчера с 20:30 до 22:55 были совершены три обстрела, участки с применением автоматических гранатометов, 32-мм пушки БМП-2, РПГ и стрелкового оружия. Именно поэтому сегодня в очередной раз со стороны ОРЛО было сорвано разведение сил и средств", - проинформировал он.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что дальнейшая имплементация Рамочного решения о разведении сил и средств на Донбассе может пройти после демилитаризации Дебальцево.

«Во время работы подгруппы по безопасности Украина в очередной раз подняла вопрос возврата к линии разграничения от 19 сентября 2014 г., согласно которой Дебальцево находится под контролем Украины. Дальнейшая имплементация Рамочного решения о разведении сил и средств может произойти после демилитаризации Дебальцево», - сообщала Олифер.