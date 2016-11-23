Украина связала дальнейшее выполнение Рамочного решения с демилитаризацией Дебальцево

Об этом пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook по итогам заседания ТКГ в Минске.

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«Во время работы подгруппы по безопасности Украина в очередной раз поставила вопрос возвращения к линии разграничения от 19 сентября 2014 г., в соответствии с которой Дебальцево должно находится под контролем Украины. Дальнейшая имплементация Рамочного решения о разведении сил и средств может произойти после демилитаризации Дебальцево», - написала Олифер.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

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1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября - в Петровском.

На 9 октября был запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов российско-террористическими войсками позиций Вооруженных силах Украины сроки отвода были перенесены.

Справка УНИАН. 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что Украина настаивает на продолжении разведения войск на Донбассе, и после разведения сил в районах Золотого, Петровского и Станицы Луганской, эта работа должна продолжиться еще в четырех местах, в частности, должна быть проведена демилитаризация Дебальцево.

«Украинская сторона настаивала, чтобы среди этих четырех пунктов обязательно присутствовало Дебальцево, как место, где мы должны обеспечить демилитаризацию этого района, потому что по меморандуму от 19 сентября и на 12 февраля - эта территория была под контролем украинских военных, и мы считаем, что это будет в значительной степени способствовать установлению процесса деэскалации, и это будет достаточно эффективно», - сказал Порошенко.

20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с возвратом оккупированного Дебальцево под контроль Украины. По его словам, работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников.