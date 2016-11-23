Разведение сил возле Станицы Луганской может начаться с 26 ноября - Олифер

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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«При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО разведение сил и средств в районе Станицы Луганской можно провести с 26 ноября 2016 года», - написала Олифер.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведения сил состоялось в Золотом, 7 октября - в Петровском.

На 9 октября запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов российско-террористическими войсками позиций Вооруженных силах Украины сроки отвода были перенесены.