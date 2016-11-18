В Авдеевской промзоне от осколочного ранения погиб командир взвода 72-й бригады

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Ему было 36 лет, кадровый военный. В Армию пришел в 1998 году, был в Ираке, летом 2014-го выходил из Иловайска, с весны 2015-го воевал в 72 ОМБр. Мужественный воин, опытный командир, надежный товарищ. К сожалению, война не разбирает, кого забрать...», – говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые друзья Сергея передали его семье собранные средства, чтобы хоть как-то поддержать близких в это тяжелое время. Карта для пожертвований жены Героя, Светланы Сергеевны Ходоровськой, приват: 5168 7555 2000 11 79.

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Прощание с Героем состоится в Житомире, ориентировочно в воскресенье. С 11.00 дома, по адресу ул. Красноармейская, 27, и продлится с 13.00 на Аллее Героев центрального военного кладбища города (на Смолянке).

Отметим, по данным спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко, в течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранения.