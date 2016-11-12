За сутки на Донбассе погибли двое военных, еще двое - получили ранения

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий двое украинских военных погибли и двое получили ранения", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября оккупационные войска 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, преимущественно - на Мариупольском направлении.