За сутки на Донбассе погибли двое военных, еще двое - получили ранения
13:31, 12 ноября 2016Война
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За минувшие сутки в результате активных боевых действий двое украинских военных погибли и двое получили ранения.
Иллюстрация REUTERS
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате активных боевых действий двое украинских военных погибли и двое получили ранения", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, 11 ноября оккупационные войска 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, преимущественно - на Мариупольском направлении.
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