Боевики за сутки 36 раз обстреляли позиции украинских защитников

За прошедшие сутки на Донбассе оккупационные войска 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, преимущественно - на Мариупольском направлении.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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"Пренебрегая Минскими договоренностями, российско-оккупационный контингент обстрелял из минометов Красногоровку и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Павлополю, Новотроицкому, Марьинке и Старогнатовке. Помимо прочего вооружения, по Новомихайловке и Лебединскому применено вооружение БМП. По Гнутово работал вражеский снайпер", - отмечается в сообщении.

На Луганском направлении Станицу Луганскую, Сизое и Новозвановку террористы обстреляли из минометов и гранатометов различных систем. Новоалександровку - из вооружения БТР, а Айдар - из стрелкового оружия. По Новозвановке огонь вела самоходная артиллерийская установка.

На Донецком направлении - из минометов обстреляли Авдеевку, Луганское и Троицкое, добавили в штабе.